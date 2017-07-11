Трамп, похоже, передумал сотрудничать с Россией — Die Tagesschau

Москва, , 12:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, похоже, передумал сотрудничать с Россией, пишет 10 июля Die Tagesschau.

Вскоре после того, как Трамп провозгласил, что «настало время сотрудничать с Москвой», имея в виду создание в будущем совместного с Россией специального подразделения по борьбе с киберпреступностью, он написал в своем Twitter, что «договоренность с Путиным еще не значит, что подразделение создастся».

Эксперты считают, что это «резкое заявление» президента связано с критикой его действий в кругах республиканцев, которые осудили данную инициативу.

Сенатор Линдси Грэм назвал идею создания подразделения по борьбе с киберпреступностью «довольно глупой».

Марко Рубио, боровшийся с Трампом за пост президента США на выборах, сравнил планы сотрудничества с Путиным в сфере кибербезопасности с сотрудничеством с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с использованием химического оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля лидеры РФ и США встретились в Гамбурге в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся более 2 часов встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.

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