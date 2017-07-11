Андрей Маленький, , 11:41 — REGNUM

Выборы президента Российской Федерации состоятся в 2018 году.

К этому же году правительство страны должно добиться того, чтобы Российская Федерация оказалась на 20-м месте в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, переместившись со 120-й позиции (2011 г.), а производительность труда увеличиться в 1,5 раза.

До 200 процентов от средней региональной заработной платы — вырасти средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование.

Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения, работников учреждений культуры, социальных работников, младшего и среднего медперсонала — достичь уровня средней заработной платы по региону.

Правительство страны должно обеспечить значительное снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, от туберкулеза, от дорожно-транспортных происшествий, младенческой смертности и довести объем производства в нашем отечестве стратегически значимых, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов.

Ставка по ипотечному жилищному кредиту не должна превысить 2,2 процентного пункта индекса потребительских цен.

Стоимость одного квадратного метра жилья экономкласса — уменьшиться на 20 процентов.

Ожидаемая продолжительность жизни должна составить 74 года.

Эти показатели определены в майских (2012 г.) указах президента страны. Их гораздо больше, но именно эти приходятся на 2018 год.

От достижения этих и других индикаторов зависят ориентиры на будущее, о которых речь поведут все кандидаты на должность президента России в своих предвыборных обещаниях.

Вот только статус и содержание предвыборных обещаний на президентских выборах и на выборах всех других уровней — от муниципальных до региональных — структурно изменятся.

Все лингвистические предвыборные изыски о прогнозах социально-экономического развития села (города, региона, страны) неминуемо будут конкурировать с новым содержательным участников выборов.

С Госпланом

По федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятому в межвыборный период, состояние экономики и социальной сферы теперь и впервые должно быть предсказано на шесть лет вперед.

В цифрах и качествах. На всех уровнях: на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований.

По закону — до 1 января 2018 года должна быть разработана стратегия социально-экономического развития Российской Федерации (далее также — Госплан).

По закону — каждый субъект Российской Федерации также обязан разработать свою стратегию, а вот муниципальные районы и города стратегии социально-экономического развития могут иметь, если захотят.

И все будущие кандидаты в президенты, губернаторы, мэры и главы поселений, депутаты по факту будут вынуждены свои предвыборные обязательства сверять с Госпланом, поддерживать его или соперничать.

Так должно быть.

Так может и не быть.

По авторитетному в данном случае мнению председателя совета Центра стратегических разработок президентские майские указы выполняются не более чем на 50%.

Закон же о Госплане готовился пять лет.

Затем внесен в Государственную думу в октябре 2012 года. Вызвал бурю восторгов.

Принят в июне 2014 года.

При обсуждении закона в Госдуме депутат К. Ширшов предостерег докладчика — официального представителя правительства от чрезмерного оптимизма по поводу госпланирования.

Цитирую по стенограмме — «вот сюда к нам периодически приходят представители министерств и ведомств. В частности, приходил к нам министр энергетики, ему задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, а какова стоимость производства одного киловатт⋅часа электроэнергии на атомной электростанции?»

Он сказал: «Вы знаете, вопрос очень серьёзный, непростой, мне нужно время. Мы вам обязательно ответим».

Через полгода его заместитель приходил, и, когда ему задали тот же вопрос, он нам ответил: «Я помню, вы уже задавали министру, но мы ещё не посчитали».

Прошло ещё полгода, и опять министр был здесь, и на тот же вопрос он так же ответил — что они ещё не успели посчитать».

И действительно — как в воду глядел.

Закон еще не заработал, а в него, в неработающий, уже внесены изменения.

Существенно изменен порядок разработки документов.

Так, стратегии отдельных отраслей экономики и сферы управления должны утверждаться президентом или правительством страны в течение года после утверждения стратегии национальной безопасности Российской Федерации или стратегии социально-экономического развития Российской Федерации.

Теперь такой увязки уже нет.

Стратегии отраслей и в сфере государственного и муниципального управления могут жить жизнью самостоятельной и независимой от общих стратегий. Утверждаться президентом или правительством страны по мере их готовности.

Кабардино-Балкария, Томск и Красноярск поддержали законопроект, внесенный в Госдуму севастопольцами, который предлагает упорядочить полномочия органов региональной госвласти и местного самоуправления в сфере стратегического планирования и ликвидировать неопределенность и противоречия в их решениях и действиях при разработке документов стратегического планирования.

Очередная порция поправок изменит в законе сроки исполнения его норм.

В сторону отдаления.

Через два года «действия» закона председатель Совета Федерации В. Матвиенко вынуждена сообщить общественности — растут риски недостаточной согласованности экономических и бюджетных решений, серьезно задерживается принятие организационных решений, необходимых для реализации закона. Нет основания переноса на два года установленных законом сроков подготовки документов стратегического планирования.

Содержательным недостатком стратегических разработок, по ее мнению, является отсутствие индикаторов, отражающих определенный стандарт качества жизни или стандарт благополучия наших граждан.

А их целевой уровень должен гарантироваться на всей территории страны.

Закон у нас всегда экспериментальный?

Палаты Федерального Собрания завершают свои весенние сессии.

Полезно было бы введение такого индикатора сессионного качества работы палат, как соотношение экспериментальных законов к просто законам.

Индикатор контрпродуктивности.

Разница в том, что «просто законы» не требуют изменений в свои тексты. Хотя бы в течение двух лет после принятия.

Это важно, так как на практике — до 90% принятых законов вносят изменения в ранее принятые.

И в депутатско-сенаторской работе все еще применяется метод — принять закон и тут же — решение о создании рабочей группы по мониторингу практики его применения.

Не уверены в том, что сделали правильно, приняв закон?

У пациентов хотя бы испрашивают согласие на экспериментальное лекарство. У граждан Российской Федерации — нет.

Над нами и правоприменителями все время экспериментируют.

Нет нормально работающих законов — неизбежны ситуации, требующие «ручного управления» во властной вертикали.

Ненормально, когда связь региональных и местных властей со своими избирателями все чаще и чаще оплодотворяется центром, когда губернаторы всех регионов получают из Москвы подготовленные администрацией президента списки жалоб жителей, поступившие на прямую линию с Владимиром Путиным.

Почему не работают законы? Потому что плохо пишутся.

Доказательства — количественные в законопроектной государственной статистике, а качественные — в истории с федеральным законом о стратегическом планировании, которая так и не окончена. Хотя закон принят.

В стране — 6400 федеральных законов. Примерно. Что само по себе — уже проблема. В Великобритании, к примеру, ежегодно принимается только 70−75 законов. Лондон нам не указ, что правильно. В зарубежном опыте всегда найдется нечто такое, чтобы подкрепить собственную мысль или атаковать идею соперника, который просто не нравится.

В Государственной думе текущего созыва находятся 3645 законопроектов. С третью из них работа считается завершенной. История 393 из 674 законопроектов, внесенных законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, окончена. Только 15 из них стали федеральными законами. Остальные 378 были отклонены, отозваны или возвращены авторам. Здесь уместен коэффициент контрпродуктивности. Он составил 96,2%. Прямая растрата бюджетных средств.

На втором месте по этому индикатору — члены Совета Федерации. 104 законопроекта сенаторов (из 139) оказались в корзине для бумаг. С 90-процентным показателем контрпродуктивности завершили сессию те депутаты Государственной думы, чьи законопроектные тексты так и остались на бумаге. Таких проектов — 626 (из 695).

Жаль, что в законодательстве нет понятия злоупотребления (недобросовестного поведения) правом законодательной инициативы. Очевидно, что законопроект с концепцией такого понятия точно будет отклонен.

Продолжение следует.