Де Мистура анонсировал еще 4 раунда переговоров по Сирии в 2017 г

Женева, Швейцария, , 11:38 — REGNUM Четыре раунда переговоров по Сирии могут пройти до конца 2017 года. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью РИА «Новости».

"Мы намерены сделать так, чтобы наша работа, которая является подготовительной к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре, — заявил Де Мистура. — И, возможно, также в октябре и даже в ноябре».

Спецпосланник ООН по Сирии выразил надежду, что к концу текущего года «картинка в Сирии» будет совершенно другая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.

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