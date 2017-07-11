СМИ: Австрия причастна к попытке военного переворота в Турции

Вена, , 11:38 — REGNUM Турецкие проправительственные СМИ обвинили Вену в причастности к попытке военного переворота 2016 года из-за того, что правительство Австрии отказало турецкому министру в публичных выступлениях в рамках мероприятия, посвященному этому событию, пишет 11 июля Berliner Morgenpost.

Турецкий журналист Эркан Загар заявил 10 июля, что «отказ австрийского руководства вполне очевиден: Австрия причастна к попытке военного переворота».

Ведомство федерального канцлера отвергло все обвинения, отметив, что решение было согласовано заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель австрийского МИД сообщил, что «планируемое событие является довольно большим, а сам визит турецкого министра может представлять угрозу общественному порядку и безопасности Австрии».

Напомним, отношения некоторых стран ЕС и Турции ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года. Тогда многим турецким чиновникам было запрещено устраивать публичные выступления перед соотечественниками.

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