Подробности беседы Путина и Трампа стали «государственной тайной»

Москва, , 11:31 — REGNUM Целый ряд вопросов, обсуждавшихся на встрече президентов РФ и США в Гамбурге, остался вне поля зрения общественности, отметил член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале», в ходе которой обсуждались итоги разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Два с лишним часа просто так такие лидеры не встречаются», — подчеркнул Коротченко. По его мнению, на встрече обсуждались политические и военные вопросы, и преждевременное разглашение этих тем повредит их реализации.

«Само по себе то, что два лидера двух крупнейших и сильных мировых сверхдержав два с лишним часа вели политический диалог по целому ряду тем, уже свидетельствует о том, что между Москвой и Вашингтоном создан канал обмена данными на самом высоком уровне. Разумеется, целый ряд вопросов, который обсуждался, не будет предоставлен в открытое информационное пространство, потому что существует такое понятие, как «государственная тайна», и согласование тех или иных политических и военных вопросов, преждевременная утечка о которых может просто навредить и Соединенным Штатам Америки, и Российской Федерации, и всем тем странам, которые, например, искренне заинтересованы в урегулировании сирийской проблемы», — пояснил Коротченко.

С ним согласен член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов.

«Как правило, когда проводятся встречи такого уровня, ведётся стенограмма, и она либо секретится, либо в виде каких-то тезисов передаётся в СМИ. При встрече Путина и Трампа стенографистов не было… После того как закончилась эта встреча, в СМИ было заведено четыре позиции, которые обсуждались, но эти позиции можно было обсудить в течение 20−30 минут. Встреча длилась два часа пятнадцать минут, и, я думаю, то, что услышали СМИ, и то, о чём говорилось внутри этой встречи, значительно различается», — уточнил сенатор.

«Я думаю, что были затронуты вопросы более широкого круга, чем было оглашено, и те нюансы, которые, по всей видимости, проговаривались, остались для проработки специалистами в администрации Белого дома и в Кремле», — полагает Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Гамбурге, на полях саммита G20 прошла встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась более двух часов. Путин поделился подробностями беседы с президентом США, извиняясь за опоздание на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Некоторые детали переговоров Трамп также позже раскрыл на своей странице в Твиттере.