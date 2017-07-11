«Решение министерства по делам беженцев Грузии политически мотивированное»

Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Грузинские неправительственные организации считают незаконным, необоснованным и политически мотивированным решение министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии, которое отказало гражданину Турции, менеджеру колледжа имени Демиреля Мустафе Эмре Чабуку в присвоении статуса беженца в Грузии.

«Решение министерства по делу М. Чабука явно необоснованное и не подкрепляется результатами соответствующей проверки личного дела, объективными доказательствами и реалистичной оценкой существующего в стране его происхождения правового и политического контекста», — констатируют грузинские НПО.

Они ссылаются на оценки, которые дали ситуации в Турции Еврокомиссия, Комитет ООН против пыток, докладчик ООН по пыткам, комиссар по правам человека Совета Европы, а также на резолюцию Европарламента от 6 июля, в которой говорится о фактах пыток и нечеловеческого обращения с заключенными в пенитенциарных учреждениях Турции. Кроме того, по информации грузинских неправительственных организаций, Венецианская комиссия Совета Европы критически оценивает те статьи УК Турции, по которым ведется дело против Мустафы Чабука.

В заявлении подчеркивается, что правительство Турции после так называемой попытки военного переворота 15 июля 2016 года обратилось с просьбой об экстрадиции 59 членов организации FETO (организации Гюлена) к странам Европы, но ни одна из этих стран ни одного обвиняемого в причастности к FETO лица властям Турции не выдала.

«С учетом указанных обстоятельств становится ясно, что оценки министерства о наличии в Турции гарантий права на справедливый суд и улучшение правового положения в учреждениях исполнения наказаний, отсутствии фактов ненадлежащего обращения, абсурдны и безосновательны», — отмечают авторы заявления.

Они призывают министерство привести свою деятельность в соответствие со стандартами прав человека и не допустить политизации процессов и вывода их за рамки закона. Одновременно авторы заявления обращаются к общим судам Грузии, министерству юстиции и правительству с призывом принять меры, чтобы не допустить экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию, так как это решение нарушит фундаментальные права человека и поставит под вопрос уровень демократии в самой Грузии.

Решение об отказе гражданину Турции Мустафе Эмре Чабуку в получении статуса беженца в Грузии министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии приняло 7 июля.