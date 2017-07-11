«Странно, что Мадуро ничего не сказал Путину об эскалации беспорядков»

Мадрид, , 11:27 — REGNUM «Николас Мадуро позвонил Владимиру Путину. И рассказал о своих усилиях по нормализации ситуации в стране, которой он управляет. В официально озвученном сообщении Кремля об этом звонке нет ни слова об эскалации конфликта между правительством и оппозицией и уличных столкновениях, длящихся уже более 100 дней», — пишет испанский информационно-аналитический портал El Economista.

Корреспондентам представляется странным, что этот аспект не был затронут.

Авторы редакционной статьи называют звонок венесуэльского президента российскому коллеге «оправданием Мадуро собственных действий по поддержанию и защите режима», хотя «формально Мадуро отчитывался перед Путиным о ходе реализации совместных российско-венесуэльских проектов».

Журналисты напоминают, что «в Венесуэле Россию считают политическим и экономическим союзником Боливарианской Республики. Последний раз очно Мадуро и Путин встречались в Стамбуле на Всемирном энергетическом Конгрессе в 2016 году. РФ и Венесуэла создали несколько совместных предприятий, занимающихся добычей нефти в Латинской Америке».

Издание подчеркивает также, что государственная нефтедобывающая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) гарантирует всем участникам совместных предприятий, работающих в Венесуэле, сохранность своих вложений.

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