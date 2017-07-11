«Американцы не заинтересованы в сотрудничестве с РФ ради кибербезопасности»

Москва, , 11:19 — REGNUM США не выгодно создание рабочей группы по кибербезопасности с РФ, уверен член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале», в ходе которой обсуждались итоги встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в частности — подозрения части американских политиков во вмешательстве российских хакеров в ход выборов президента США и идея совместной борьбы с киберпреступностью.

«Российская Федерация на всех переговорных площадках неоднократно в течение последних пяти лет предлагала партнёрам из Соединенных Штатов Америки начать переговоры по кибербезопасности, и американцы делали всё возможное, чтобы эти переговоры не переходили из двухстороннего формата и заканчивались ничем», — заявил Морозов.

По словам члена Совфеда, погружение российских специалистов в эту тему не на руку самим американцам.

«Американцы не хотят договариваться, и только потому, что они ушли в киберразведке и киберконтрразведке так далеко от всего мира, что создали подразделение, штатную структуру в пять тысяч человек. Мы можем только себе представить, что американцы могут сделать этим потенциалом, если у каждого оперработника на связи по три, пять, девять хакеров. Они контролируют практически весь мир, и поэтому, конечно, никакой рабочей группы не будет, американцы в этом не заинтересованы», — подчеркнул Морозов.

Напомним, на встрече 7 июля в Гамбурге президенты США и РФ обсудили ситуацию вокруг президентских выборов в США. В частности, Трамп, по его словам, настойчиво спрашивал Путина о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы. Затем оба лидера государств обсудили создание «системы защиты от кибератак, которую нельзя взломать».

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