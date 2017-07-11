Владимир Путин назначил Игоря Беляева послом РФ в Алжире

Москва, , 11:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом России в Алжире.

«Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того Путин освободил от обязанностей прежнего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Алжире — Александра Золотова, который занимал эту должность с ноября 2011 года.

Отметим, что Беляев работал в МИД, был заместителем директора департамента Ближнего Востока и северной Африки.