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Владимир Путин назначил Игоря Беляева послом РФ в Алжире

Политика

Он сменил на посту Александра Золотова

Москва, 11 июля 2017, 11:18 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом России в Алжире.

«Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того Путин освободил от обязанностей прежнего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Алжире — Александра Золотова, который занимал эту должность с ноября 2011 года.

Отметим, что Беляев работал в МИД, был заместителем директора департамента Ближнего Востока и северной Африки.

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