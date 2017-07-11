Китай вновь призвал Индию отозвать пограничников с территории КНР

Пекин, , 11:17 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан призвал Индию немедленно вывести пограничников с китайской территории в районе Сиккимского участка китайско-индийской границы. Внешнеполитическое ведомство Индии вновь не ответило на замечания Пекина.

«Действия Нью-Дели нарушают принципы международного права. Мы требуем немедленного вывода индийских войск с китайской территории, в противном случае мы не видим дальнейшей возможности развивать двустороннее сотрудничество между нашими странами», — заявил китайский дипломат.

Гэн Шуан подчеркнул, что Индия наносит непоправимый ущерб миру и стабильности в приграничных районах КНР. По словам дипломата, Китай надеется, что Индия предпримет конкретные шаги для разрешения данного спора, пишет «Жэньминь жибао».

Напомним, что инцидент произошел 26 июня 2017 года. МИД КНР тут же среагировал, призвав Индию соблюдать договоренности по сиккимскому участку государственной границы между странами, который, как заявляется китайской стороной, был разграничен в рамках двусторонних соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 июля Китай вновь призвал Индию немедленно вывести своих пограничников, которые, как утверждает Китай, вторглись на территорию КНР.

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