Amnesty International: ИГИЛ* использовала жителей Мосула как живой щит

Мосул, Ирак, , 10:53 — REGNUM Правозащитники из неправительственной организации Amnesty International резко критикует боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за использование мирных жителей Мосула в качестве живого щита, пишет 11 июля Berliner Morgenpost, ссылаясь на отчет организации.

Жители Мосула серьезно пострадали во время боев за город, выжившие из близлежащих районов говорят о том, как «боевики целенаправленно вывозили многих мирных граждан в город, чтобы там строить из них живой щит».

Помимо этого тех людей, которые хотели бежать из города, расстреливали и «оставляли их трупы лежать на улицах для устрашения».

Правозащитники обратились также с критикой в адрес иракских вооруженных сил и антитеррористической коалиции во главе с США, обвинив их в неточном использовании тяжелой артиллерии и стратегической авиации в густонаселенных районах Мосула. В отчете говорится, что из-за этого погибли сотни мирных жителей.

Напомним, что 9 июля иракские войска сообщили о полном освобождении Мосула от террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула была начата в октябре 2016 года. Город сильно разрушен. По оценкам ООН, на восстановление одной только инфраструктуры Мосула понадобится как минимум $1 млрд.

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