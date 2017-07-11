«Нацизм стал основой государственной идеологии Украины» — Аксёнов

Симферополь, , 10:54 — REGNUM Западные страны несут огромную ответственность за то, что нацизм лёг в основу государственной идеологии Украины. Об этом 11 июля написал глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook в связи с годовщиной Волынской резни.

«Украинский нацизм стал основой государственной идеологии Украины. И в этом, к сожалению, огромная историческая вина западных стран, которые поддержали государственный переворот в Киеве, совершённый в феврале 2014 года», — заявил Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что украинские националисты, устроившие резню, стали героями современной Украины, а их идейные наследники заливают кровью Донбасс.

«Их идейные наследники заливают кровью Донбасс, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих, устраивают блокады, совершают террористические акты против населения Крыма. А президент Украины весело позирует перед журналистами в камуфляже с надписью «Циничный Бандера», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что в марте 2014 года жители Крыма, в том числе и представители польской общины полуострова, решительно выступили против нового режима на Украине.

«Крымчане разделяют боль и скорбь польского народа. Мы надеемся, что международное сообщество осудит преступления современных украинских нацистов так же, как оно осудило преступления их идейных вдохновителей — гитлеровцев», — заявил он.

Напомним, 11 июля 1943 года националисты при поддержке местного украинского населения напали на 150 польских деревень. Эти события стали кульминацией Волынской резни, унесшей жизни, по некоторым оценкам, 100 тыс. мирных жителей.