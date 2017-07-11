Ташкент, , 10:47 — REGNUM В Узбекистане объявлен конкурс на лучшую статью о первом президенте страны Исламе Каримове — победители получат крупные денежные призы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс проводится в один этап. До 31 декабря 2017 года принимаются материалы, опубликованные в 2016—2017 годах в узбекистанских и зарубежных газетах, журналах и интернет-изданиях.

Победитель конкурса «Самая лучшая научно-популярная статья, посвященная памяти Ислама Каримова» получит специальный диплом и денежную премию в размере 100-кратной минимальной заработной платы (около 1,8 тысячи долларов США).

Двух участников, занявших второе место, ждет специальный диплом и денежная премия в размере 75-кратной минимальной заработной платы (около 1,4 тысячи долларов).

Согласно условиям конкурса, журналисты должны раскрыть «огромный вклад первого президента страны в обретение независимости, построение национальной государственности, описать жизнь и раскрыть многогранную деятельность Ислама Каримова в качестве выдающейся личности, основателя и строителя свободного гражданского общества и демократического государства, основанного на рыночной экономике».

Отмечается, что при этом статьи должны соответствовать исторической действительности, в них должны использоваться научные источники, работы должны быть написаны на высоком научном, художественном уровне и предназначены для широкого круга читателей.

Организаторами конкурса являются Национальная телерадиокомпания Узбекистана, Республиканский центр пропаганды духовности, Научно-практический центр национальной идеи и идеологии, Академия государственного управления при президенте Узбекистана, Министерство культуры Узбекистана, Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Академия наук Узбекистана, Союз молодежи Узбекистана и ряд других ведомств.

Президент Узбекистана Ислам Каримов, который руководил страной с 1989 по 2016 год, умер 2 сентября 2016 года после перенесенного инсульта.

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