Си Цзиньпин поздравил новоизбранного президента Монголии с инаугурацией

Пекин, , 10:37 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму своему монгольскому коллеге Халтмаагийну Баттулгу, официально вступившему в должность президента Монголии. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает за дальнейшее укрепление двусторонних отношений, которые отвечают коренным интересам народов Китая и Монголии.

«Китай готов сотрудничать с Монголией в целях содействия дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства между двумя странами в соответствии с рядом важных политических консенсусов, достигнутых обеими сторонами на основе уважения основных интересов и основных проблем друг друга», — отметил в своей телеграмме Си Цзиньпин.

Кроме того, глава КНР подчеркнул, что Китай и Монголия являются добрыми и близкими соседями, которые всегда готовы протянуть друг другу руку помощи, пишет «Чжунго синьвэнь».

7 июля на выборах президента Монголии кандидат от оппозиционной Демократической партии победил Халтмаагийн Баттулга, который набрал 50,6% голосов избирателей. Инаугурация пятого президента страны состоялась в Государственном дворце в Улан-Баторе 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 июля свои поздравления новоизбранному президенту Монголии направил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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