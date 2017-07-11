Договор между Москвой и Казанью: депутаты подготовили обращение к Путину

Казань, , 10:43 — REGNUM

Вопрос продления договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью включили дополнительной строчкой в повестку заседания Госсовета Татарии, проходящего 11 июля в Казани. На заседании депутаты рассмотрят обращение Госсовета РТ к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о пролонгации действующего договора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вы все знаете, что заканчивается срок действия договора, значение которого трудно переоценить. Благодаря ему наша республика сделала шаг вперёд и укрепились федеративные отношения в целом. А сильные регионы означают сильную Россию», — заявил депутат Николай Рыбушкин, выступивший инициатором включения данного вопроса в повестку.

Рыбушкин также добавил, что под текстом обращения стоят подписи 26 депутатов Госсовета республики.

«Прекращение этого договора влечёт за собой множество правовых последствий и нам придётся вносить поправки в целый ряд нормативных актов. Для примера, только в Конституции придётся вносить изменения в 14 статей. Потому договор должен быть в той или иной форме, чтобы не допустить правового провала», — уточнил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.

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Напомним, Госсовет Татарии 11 июля собрался на своё 30-е заседание. На нём планируется рассмотреть 21 вопрос повестки, из которых десять — это региональные законопроекты. Ещё шесть пунктов повестки — федеральные законодательные инициативы.

Данное заседание должно стать последним перед депутатскими каникулами. В следующий раз сессия пройдёт уже в сентябре.