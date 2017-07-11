Комитет рекомендовал Госдуме принять механизм отказа от гражданства Украины

Москва, , 10:37 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, уточняющий основания отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации и устанавливающий обязанность приносить присягу при приобретении российского гражданства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Отдельной поправкой в законе прописывается текст присяги.

Комитет также поддержал поправку, устанавливающую, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.

Документом, подтверждающим отказ гражданина от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины, уточнил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

При подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носителем русского языка, должна быть представлена нотариально заверенная копия заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины, направленного в полномочный орган данного государства, рассказал парламентарий.

Госдума обсудит законопроект во втором чтении на заседании 12 июля.

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