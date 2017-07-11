Орловский губернатор обещает исполнять федеральный закон с 1 сентября

Орел, , 10:36 — REGNUM Губернатор Орловской области Вадим Потомский обещает лично встретиться со всеми жителями региона, чьи вопросы поступили на «Прямую линию» с Владимиром Путиным 15 июня и были переданы ему главой государства на встрече 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. По поручению губернатора сформированы списки посетителей личных приемов главы региона.

10 июля на заседании правительства региона губернатор Потомский заявил, что все вопросы, поступившие президенту от жителей области, находятся на контроле властей. Тогда же прозвучали отчеты членов правительства области о ходе решения этих вопросов.

Основная часть, пояснили в пресс-службе, касается темы расселения ветхого и аварийного жилья.

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«Улучшение жилищных условий жителей области — вопрос, который остается в числе приоритетных. При этом Орловская область сегодня находится в числе лидеров среди 69 субъектов РФ по реализации региональных программ переселения из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем еще немало предстоит сделать, чтобы решить проблему полностью», — цитирует пресс-служба губернатора.

Вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, как заверил Потомский, характерен не только для Орловской области, но и для «большинства регионов», и его решение требует поддержки на федеральном уровне.

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Отдельно обсуждался и вопрос обеспечения школьников региона бесплатными учебниками. Эта проблема, отметим, вызвала немалое удивление президента: он напомнил губернатору, что дети должны получать бесплатные учебники в соответствии с требованием федерального законодательства.

В пресс-службе орловского облправительства сообщили, что решением этого вопроса власти занимаются «на протяжении нескольких лет», и «в настоящее время этот вопрос на Орловщине решен, и уже с нового учебного года все школьники региона получат учебники бесплатно».

Еще одна наболевшая проблема, о «контроле» и «решении» которой областные власти оптимистично сообщают вот уже два года, — выплата заработной платы работникам предприятия ЗАО «Дормаш».

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«Вопрос вывода из кризиса завода сегодня решается в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли РФ. Вадим Потомский обратил внимание на особую значимость этой темы, поскольку предприятие способно производить высококлассную технику для строительства дорог, которая будет востребована не только в Орловской области, но и в Российской Федерации в целом», — говорится в пресс-релизе правительства Орловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня, в день проведения «Прямой линии» с Владимиром Путиным, Орловская область «прозвучала» дважды: сначала в эфире «Первого канала» показали ролик, снятый жителями одного из аварийных домов в Орле. Тогда на место оперативно выехал тогда еще сити-менеджер Андрей Усиков (через неделю он уйдет в отставку в связи с повышением) и обещал, что проблема будет решаться уже в текущем году. В момент самой «Прямой линии» в эфир дозвонилась жительница Орловской области: женщина-инвалид пожаловалась, что ей и другим федеральным льготникам месяцами приходится ждать жизненно необходимых препаратов и «выбивать» их через суды. Тогда Вадим Потомский оправдывался тем, что денег, выделяемых федеральным бюджетом, не хватает на дорогостоящие препараты. Через неделю после прямой линии прокуратура сообщила о новых случаях нарушений и иске к департаменту здравоохранения.

6 июля Вадиму Потомскому пришлось оправдываться уже лично перед президентом Владимиром Путиным: именно вопросы, поступившие на «Прямую линию» из Орловской области, стали основной темой встречи.

Особое внимание президент обратил на ситуацию со школьными учебниками — жители региона сообщили, что учебники приходится покупать за собственные деньги.

«По закону обязаны предоставить бесплатно. Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для первоклассников, так и для учеников старших классов». Вот одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15−17 тысяч». Странно, да?» — спросил президент у губернатора.

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