В Судаке назначили нового и.о. главы администрации города

Судак, Крым, , 10:32 — REGNUM Депутаты городского совета Судака в ходе внеочередной сессии 10 июля назначили исполняющим обязанности главы администрации города Эмирсали Аблялимова. Об этом сообщается на официальном сайте городского округа Судак.

«Депутаты Судакского городского совета единогласно поддержали кандидатуру Эмирсали Аблялимова, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации», — говорится в сообщении.

В ходе сессии депутаты, соответственно, также приняли отставку главы администрации Судака Владимира Серова, которого 7 июля назначили вице-премьером Крыма вместо Сергея Стрельбицкого. Согласно поручению главы Крыма Сергея Аксёнова, теперь он будет курировать Судак и Ялту.

Читайте ранее: Вице-премьером Крыма стал бывший глава Судака

Отметим, что сам Аблялимов с 2006 года занимал пост заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Судакского горсовета. До этого, с 1998 по 2002 годы он был следователем прокуратуры Судака, а с 2003 по 2006 годы занимал должности зампрокурора и прокурора Судака.