На Трампа и его комиссию подали в суд

Вашингтон, , 10:29 — REGNUM На главу Белого дома Дональда Трампа и созданную им комиссию по честным выборам подали иск в суд в США. Об этом, как передает RT, говорится в заявлении правозащитной организации «Американский союз гражданских свобод» (ACLU).

В иске ACLU говорится, что ответчики нарушили акт о федеральном консультативном комитете.

По данным организации, комиссия по честным выборам, которая ранее уже провела свое первое собрание без публичного уведомления, не сделала это «собрание открытым для людей и без своевременного уведомления Федерального регистра».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против РФ за якобы имевшее место «вмешательство» российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.