Лидер партии президента Темера предлагает на его пост главу парламента

Бразилиа, , 10:29 — REGNUM Сенатор Ренан Калейруш, один из самых влиятельных лидеров партии, возглавляемой президентом Бразилии Мишелом Темером, предложил назначить на пост президента Родриго Маию, сообщает El Nuevo Herald.

«Мы не должны исключать Родриго Маию в качестве конституционной альтернативы и как первый и решительный шаг на том неизбежном пути, которым мы идем», — заявил Калейруш.

Калейруш стал выразителем сильного инакомыслия внутри Партии бразильского демократического движения, в которой существуют сектора, требующие, как и оппозиция, немедленной отставки Темера, обвиненного прокуратурой в пассивной коррупции.

«Проблема Темера заключается в том, что он всегда был наиболее красочной и наиболее дипломатичной верхушкой айсберга. Расследование показало партию, которая находилась под водой. И теперь, когда верхушка партии распадается, внутренние слои партии поднимаются», — заявил он и сравнил этап, который в настоящее время переживает правительство, с «фильмом ужасов».

Сенатор ушел с поста руководителя группы Бразильского демократического движения в Сенате через несколько дней после уведомления об обвинениях Темеру.

Калеируш заявил в интервью, что в целом «независимо от партии, почти все поддерживают уход» Темера, потому что «турбулентность стала невыносимой».

«Родриго (Маиа), кажется, хороший политик. Он играет важную роль в последние годы, балансируя и демонстрируя ответственность», — высказался Калейруш о главе нижней палаты Конгресса как о возможной замене Темера на посту президента.

Напомним, после вынесения обвинений Генеральной прокуратурой Бразилии в отношении президента Мишела Темера в парламенте обсуждается вопрос о том, достаточно ли оснований для рассмотрения их в Верховном суде страны. В случае одобрения обвинений парламентом президент будет отстранен от власти на время проведения судебного процесса, но не более чем на 180 дней.

Основанием для обвинений послужили показания против Темера руководства бразильской группы JBS, одного из крупнейших производителей мяса в мире, подкрепленные аудиозаписями и доказательствами, которые собрала полиция в ходе следствия.