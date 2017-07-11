ЕС может следить за Россией из Сербии — Sputnik Deutschland

Белград, , 10:24 — REGNUM ЕС планирует построить центр помощи на северо-востоке Сербии в районе аэропорта Ponikve, пишет 10 июля Sputnik Deutschland.

Местные СМИ пишут о том, что данный центр может являться своеобразным «местом шпионажа» за Россией.

Профессор Белградского университета, эксперт по безопасности Милан Миалковски считает строительство центра «провокацией» со стороны Брюсселя. Он также подчеркивает, что «место, на котором планируется возведение центра, в 1999 году было разбомблено НАТО».

Его коллега политолог Александр Павич считает, что «это — дипломатический ход, который даст возможность Белграду балансировать между Западом и Востоком согласно своей политике нейтралитета».

Критики считают, что Брюссель может использовать данный центр, чтобы следить за Москвой. Оттуда можно управлять беспилотными летательными аппаратами, чтобы контролировать всю Восточную Европу вплоть до российской границы, пишет издание.