Департамент капитального строительства Томска уличили в сговоре

Томск, , 10:10 — REGNUM Департамент капитального строительства администрации Томска признан виновным в сговоре с «Сибирьстройпроектом». Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС по Томской области.

Установлено, что после электронного аукциона на строительство спортивной площадки, в октябре 2015 года между департаментом и компанией был заключен муниципальный контракт на сумму более 2 млн рублей. Объект должен был быть сдан через 20 дней с момента заключения контракта — к середине ноября 2015 года. Но работы в срок подрядчик не выполнил. Департамент капстроительства обязан был начислить неустойку, расторгнуть в одностороннем порядке контракт и обратиться в антимонопольное ведомство с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако, не сделал этого. Более того, принял часть работ по контракту и заплатил подрядчику половину суммы.

«Указанные действия сторон контракта свидетельствуют о наличии между ними соответствующего соглашения», — отметили в томском УФАС.

В ноябре 2016 года ведомство признало департамент и «Сибирьстройпроект» нарушителями антимонопольного законодательства. Департамент не согласился с таким решением и подал жалобу в арбитражный суд. Но и апелляционный суд признал правоту УФАС по делу о сговоре.

В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности виновных в сговоре лиц.

Отметим, что во втором квартале 2017 года в томское антимонопольное управление поступило 413 обращений. Из них 130 — заявления о нарушении Федерального закона «О защите конкуренции», 21 — о нарушении ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 18 обращений о включении сведений о субъекте в реестр недобросовестных поставщиков, два обращения о включении сведений о субъекте в реестр недобросовестных подрядных организаций и 116 уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком и другие.

По результатам рассмотрения обращений было возбуждено 12 дел о нарушении антимонопольного законодательства.