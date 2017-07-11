Канада направит 14 военнослужащих на военные учения Украины и США

Оттава, , 09:59 — REGNUM В украинско-американских учениях «Sea Breeze — 2017» примут участие военные из Канады, заявил командующий канадскими морскими силами Атлантики контр-адмирал Джон Ньютон, сообщает 11 июля «Сегодня».

По его словам, для участия в морских учениях на Украине Королевский военный флот Канады отправит 14 военнослужащих, среди которых будут водолазы, их ассистенты и штабные офицеры.

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Ньютон отметил, что для Канады учения необходимы для того, чтобы развить «коллективные способности рисовать точную картину морской деятельности в регионе».

Ранее в одесском порту пришвартовались три военных корабля Турции — фрегат TCG «Turgutreis» (F-241), большой десантный корабль NL 214 и субмарина, а также два самолета НАТО — американский C-130J Super Hercules и венгерский C-17A Globemaster III.

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Напомним, на Украине 10 июля начались военно-морские учения «Sea Breeze — 2017», в которых примут участие 15 стран, включая США. Учения продлятся до 23 июля и будут проходить в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

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