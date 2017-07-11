СМИ: Трамп посетит Великобританию в 2018 году

Лондон, , 09:49 — REGNUM Глава Белого Дональд Трамп совершит официальный визит в Великобританию в 2018 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Государственный визит президента Дональда Трампа в Великобританию состоится в следующем году», — говорится в сообщении.

В начале июня 2017 г. газета The Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы отложил государственный визит в Великобританию, который должен был состояться во второй половине 2017 г.

Однако, позже в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что данная информация СМИ не соответствует действительности.

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