Вторник, 11 Июля 2017 года
10:35:38 МСК

СМИ: Трамп посетит Великобританию в 2018 году

Политика

«Государственный визит президента Дональда Трампа в Великобританию состоится в следующем году»

Лондон, 11 июля 2017, 09:49 — REGNUM  Глава Белого Дональд Трамп совершит официальный визит в Великобританию в 2018 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Государственный визит президента Дональда Трампа в Великобританию состоится в следующем году», — говорится в сообщении.

В начале июня 2017 г. газета The Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы отложил государственный визит в Великобританию, который должен был состояться во второй половине 2017 г.

Однако, позже в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что данная информация СМИ не соответствует действительности.

Читайте также: Представители Мэй не подтвердили информацию СМИ о переносе визита Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа