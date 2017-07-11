Чили призывает Боливию назначить «день и час» созыва Комитета по границе

Сантьяго, , 09:38 — REGNUM Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос 10 июля призвал правительство Боливии назначить «день и час» для встречи Комитета по вопросам границы для поиска решений пограничных инцидентов между двумя странами, сообщает ИА EFE.

«Мое сообщение: дайте нам день и час, чтобы собрать Комитет по границе до конца июля, потому что нам нужны поступки, а не слова», — заявил чилийский министр.

Муньос оценил слова президента Боливии Эво Моралеса, который 9 июля предложил создать «постоянную рабочую комиссию» для выработки протоколов по разрешению спорных инцидентов на границе между двумя странами.

«Если и есть что-то ценное, что можно извлечь из этого эпизода, и чему мы очень рады, так это то, что, наконец, правительство Боливии готово встретиться с Чили, чтобы рассматривать все эти пограничные проблемы», — заявил глава чилийской дипломатии.

Что касается возможности приведения Комитета по границе, министр отметил, что в Чили предлагали в письменной форме встречу в городе Арика в апреле 2017 года, однако от боливийских властей не последовало никакого ответа.

Министр Муньос также подчеркнул, что любая встреча должна быть посвящена пограничным вопросам, а споры, которые обе страны ведут в Международном Суде в Гааге, должны быть отложены в сторону.

Напомним, боливийские власти 9 июля вернули Чили двух чилийских полицейских, которые были задержаны в 7 июля после пересечения границы во время погони за подозрительным автомобилем.

Министр иностранных дел Чили тогда заявил, что решение боливийских властей было «мудрым», поскольку полицейские не совершили никаких преступлений, и обратил внимание на различия между этим случаем и случаем, когда в приграничной зоне чилийской полицией были задержаны девять боливийцев, военные и сотрудники таможни, а позже им были предъявлены обвинения в разбое, контрабанде и незаконном ношении оружия.

Чилийский суд осудил боливийских граждан, но заменил наказание на высылку из страны 28 июня, через 101 день после задержания.

Несанкционированные пересечения границы Чили или Боливии являются частыми эпизодами по причине недостаточного пограничного контроля. По словам Муньоса, в период между 2010 и 2017 годами было 38 случаев, когда боливийские военные незаконно вторгались на территорию Чили.