Названа новая «должность» постреда РФ при НАТО Грушко

Москва, , 09:33 — REGNUM Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, который вскоре может покинуть свой пост, вероятно, займет должность заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным источников, Грушко заменит в министерстве Алексея Мешкова, который готовится занять должность посла РФ во Франции.

10 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в МИД РФ сообщила, что Кремль рассматривает возможность понизить уровень своего представительства при НАТО в связи с отсутствием «конструктивного диалога» между сторонами.

«Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе) вернется в Москву», — отметил тогда источник газеты.

Читайте также: СМИ: Россия может понизить уровень представительства при НАТО