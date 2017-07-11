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Названа новая «должность» постреда РФ при НАТО Грушко

Политика

10 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в МИД Российской Федерации сообщила, что Кремль рассматривает возможность понизить уровень своего представительства при НАТО

Москва, 11 июля 2017, 09:33 — REGNUM  Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, который вскоре может покинуть свой пост, вероятно, займет должность заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным источников, Грушко заменит в министерстве Алексея Мешкова, который готовится занять должность посла РФ во Франции.

10 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в МИД РФ сообщила, что Кремль рассматривает возможность понизить уровень своего представительства при НАТО в связи с отсутствием «конструктивного диалога» между сторонами.

«Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе) вернется в Москву», — отметил тогда источник газеты.

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