Израиль обвинил Джорджа Сороса в подрывной деятельности

Будапешт, , 09:28 — REGNUM Венгерская кампания против американского финансиста Джорджа Сороса вызывает критику со стороны международного сообщества, но посол Израиля в Будапеште не отрицает того, что Сорос «ведет подрывную деятельность», пишет 10 июля Sputnik Deutschland.

Во многих городах Венгрии появились билборды, на которых Сорос (еврей венгерского происхождения) изображен с широкой улыбкой, а надпись на плакате гласит: «Не позволим Соросу смеяться последним».

Посол Израиля в Венгрии Йосси Амрани призвали свернуть кампанию против американского финансиста, так как она, согласно его мнению, разжигает антисемитизм.

Позже МИД Израиля заявил о том, что Амрани не осуждает критику венгерского правительства в адрес Сороса, а, наоборот, признает, что «финансист систематически подрывает избранное правительство Израиля, финансируя организации, которые порочат еврейское государство и его право на самозащиту».