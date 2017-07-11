На Украине начнут поиск кандидатов на пост главы «Приватбанка»

Киев, , 09:18 — REGNUM Компанию, которая займется поиском главы национализированного «Приватбанка», могут выбрать 11 июля, написала корпоративный секретарь банка Виктория Страхова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, агентство, которое начнет поиск кандидатов на пост главы «Приватбанка», должно будет выполнить работу в течение четырех недель.

Читайте также: У бывших владельцев «Приватбанка» начнут принудительно взыскивать долги

Ранее в СМИ появилась информация о том, что директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж рекомендовал на пост главы правления «Приватбанка» немецкого банкира Райнера Мюллер-Ханке.

Страхова опровергла эту информацию, сообщив, что Мюллер-Ханке действительно был рекомендован в число кандидатов на пост директора «Приватбанка», однако рекомендацию давала «одна из международных финансовых организаций», а не Фрэнсис Малиж.

Читайте также: С «Приватбанка» требуют $350 млн в суде

Напомним, ранее председатель Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин заявил, что на национализацию «Приватбанка» пришлось потратить около 7% ВВП, что «было необходимо».

Читайте ранее в этом сюжете: На докапитализацию «Приватбанка» ушло 7% ВВП Украины