В МИД РФ ответили на предложение не продавать медстраховку послу РФ в США

Москва, , 09:13 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook ответила на предложение американской активистки по защите прав человека Эми Сискинд не продавать медицинскую страховку послу РФ в США Сергею Кисляку.

По ее словам, твит Сискинд позволяет понять степень русофобии, которая захлестнула Соединенные Штаты.

«Я даже не надеюсь, что Эми узнает о том, кто такой Сергей Кисляк и сколько он лично сделал для спасения российско-американках отношений, когда администрация Обамы объявила изоляционный поход на Россию», — написала Захарова.

Она также выразила надежду, что правозащитница никогда не узнает, например, чем занимались дипломаты США в ряде стран Латинской Америки, Ближнего Востока и, конечно, на Украине, поскольку это может привести к кризису системы страхования в США.

Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что посол РФ в США Сергей Кисляк скоро освободит свою должность, а деловой совет США — Россия анонсировал приём «по случаю окончания срока работы» Кисляка.

В МИД России назвали слова Макфола «фантомными болями» и напомнили, что ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента РФ».