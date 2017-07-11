Foreign Policy: На G20 Трамп «сплясал под дудку» Путина

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Нет почти никаких сомнений, что на состоявшемся 7—8 июля в Гамбурге саммите «Большой двадцатки» президент США Дональд Трамп на протяжении более двух часов «плясал под дудку» главы Кремля Владимира Путина. Это было очевидно по их первым заявлениям на пресс-конференции, на которой оба лидера стремились продемонстрировать хорошие взаимоотношения, пишет Майкл Карпентер в статье для The Foreign Policy.

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Путин заявил, что он «рад» встретиться с Трампом лично, тогда как Трамп отметил, что он с нетерпением ждет «значительного позитивного прогресса». Однако было очевидно, что «позитивный прогресс» был только у Путина. Так, Трамп поддержал утверждение России о том, что Москва не вмешивалась в выборы, а также согласился с позицией России о необходимости двигаться дальше. На этом фоне ясно одно, считает автор: администрация Трампа не собирается подвергать Россию санкциям за совершение одной из наиболее вопиющих тайных операций против США в истории страны.

По словам главы Госдепа США Рекса Тиллерсона, стороны не стали зацикливаться на прошлом, сфокусировавшись на том, каким образом можно добиться выхода взаимоотношений из тупика. Даже это признание стало приукрашенной версией дискуссии, если учесть, что днем ранее Трамп дал понять, что хакерской атаки со стороны России могло и не быть. Намекнул он и на то, что лишь четыре из 17 разведывательных агентств США возлагают ответственность на Россию. При этом, как отмечает автор, с выводом о причастности Москвы к атакам соглашаются все 17 ведомств.

Заявления Трампа и Тиллерсона будут иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности США. В частности, хотя никто не ожидает от российского президента признания вины во вмешательстве в выборы, Трамп должен был встать на защиту национальной безопасности своей страны, дав Путину понять, что ему известно о его вмешательстве в выборы, а также, что он не оставит без ответа попытки России подорвать институты США.

Вместо этого Трампа, похоже, обманом заставили заниматься напрасным трудом по созданию российско-американской рабочей группы по кибербезопасности. Пойдя на этот шаг, стороны, по сути, согласились отставить вопрос о вмешательстве в прошлом, попытавшись создать определенный кодекс правил поведения для будущего. Тем не менее, считает автор, это излюбленная тактика для России: подписывать документ и продолжать «нарушать международные нормы» или суверенитет.

Как отметил Тиллерсон, Путин и Трамп также договорились о параметрах режима прекращения огня на юго-востоке Сирии. На первый взгляд подобное развитие событий должно носить позитивный характер. Тем не менее на фоне бывших попыток установить перемирие в Сирии непонятно, каким образом слова будет обращены в дела. Еще большее беспокойство, считает автор, вызывает то, что Путин с выгодой для себя попытался склонить Трампа к взаимодействию по уничтожению экстремистских группировок. Трамп рассматривает Ближний Восток через призму «конфликта цивилизации», в рамках которого Запад противостоит всему остальному миру. Такое упрощенное видение создает прекрасную возможность для Путина, который давно стремился к сотрудничеству с США в Сирии.

Однако, уверен автор, подобное сотрудничество станет для США катастрофой. Хотя определенная польза от заключения соглашения о географической деконфликтизации операций в Сирии — США соглашаются не заходить в западную часть Сирии в обмен на то, что Россия не мешает проведению операций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке и ее окрестностях — любое взаимодействие с Россией приведет к тому, США «замарают себя» связями Москвы с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» или Корпусом стражей исламской революции.

Такое сотрудничество приведет к катастрофическим последствиям для политики США на Ближнем Востоке. Более того, нанесение совместных ударов по целям террористов, основанных на обмене разведывательной информацией, — в отличие от нынешнего похода, при котором обе сторон проводят параллельные операции — не дает никаких значительных преимуществ для США.

По вопросу Украины кажется очевидным, что Трамп и Тиллерсон не собираются требовать от Путина соблюдения Минских соглашений в западной их интерпретации, уточняет автор.

Наконец, едва ли лидеры двух стран смогли добиться какого-либо прогресса и по вопросу ядерной программы Северной Кореи, поскольку у России два конфликтующих между собой интереса: ядерное разоружение Корейского полуострова и радость от того, что Пхеньян обладает потенциалом подрыва сдерживания США в Восточной Азии.

Таким образом, Трамп, видимо, не смог добиться никаких конкретных результатов по итогам своей встречи с Путиным кроме соглашения о режиме прекращения огня на юго-западе Сирии. Глава Белого дома дал Путину все, что тот хотел, согласившись оставить вопрос вмешательства России в выборы в США без внимания. Что заставит Кремль остановиться теперь, задается вопросом автор.