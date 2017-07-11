Госдепартамент США: Трамп доволен знакомством с Путиным

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM У президента США Дональда Трампа остались положительные впечатления от встречи и знакомства со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

«Президент Трамп остался доволен. Хорошая встреча была не только с Путиным, но и с другими европейскими лидерами. Трамп хотел лично познакомиться с президентом России», — отметил Бейкер.

По словам Бейкера, Трамп по итогам встречи с Путиным увидел пространство для сотрудничества, хотя и разногласия пока остаются. После беседы с российским лидером Трамп заявил о первых шагах по урегулированию конфликта на Украине и про успех сирийского перемирия. Для первой встречи это хорошие результаты, добавил он.

«Трамп — деловой человек. Он понимает, что разногласия есть, но есть и вопросы, по которым мы можем работать. Особенно в контексте сирийского конфликта», — пояснил американский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в рамках саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге состоялась первая личная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она прошла в присутствии глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона и продолжалась 2 часа 15 минут.

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