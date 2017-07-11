Посол Венесуэлы в ООН сообщил о нападении на его семью в Нью-Йорке

Каракас, , 09:15 — REGNUM Миссия Венесуэлы в ООН 10 июля заявила, что посол Венесуэлы в ООН Рафаэль Рамирес и его семья пострадали от агрессии в их сторону. Инцидент произошел 9 июля в Нью-Йорке и, по сообщению миссии, связан с «насильственным характером» оппозиции в стране, сообщает La Vanguardia.

В заявлении делегации Венесуэлы указано, что Рамирес и его семья пострадали от «агрессии», и дипломату пришлось «защищать своих детей возрастом от 8 месяцев до 15 лет, которые сопровождали его» .

«Нападавшие были идентифицированы как Татьяна Лоу и Габриэль Мансано, последний происхождением из Венесуэлы и занимает руководящую должность в частном финансовом секторе, а именно в банке Citibank», — говорится в официальной ноте миссии.

«Полиция Нью-Йорка сообщила об инциденте с послом Рамиресом в Госдепартамент США, орган, отвечающий за безопасность дипломатов на территории США», — также поясняется в заявлении.

Ряд СМИ опубликовал видео, возможно, имеющее отношение к противостоянию, которое произошло в популярном ресторане в нью-йоркском районе Бруклин.

На нем человек идет к Рамиресу и говорит о «девяноста убитых венесуэльцах», далее слышны крики «убийца».

"Эта агрессия против Рафаэля Рамиреса и его семьи является еще одним примером насильственной природы и нетерпимости политических секторов оппозиции в стране», — заявил представитель миссии Венесуэлы в ООН.

Напомним, это не первое нападение на дипломатов Венесуэлы за границей в связи с идущими протестами в стране. В мае 2017 года в Испании культурный центр Венесуэлы был заблокирован радикальными активистами от венесуэльской оппозиции. А в июне на венесуэльскую делегацию, прибывшую в мексиканский Канкун на заседание Организации американских государств, напали на территории отеля, где проходил съезд.