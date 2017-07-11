Власти Германии лишили аккредитации 32 журналистов на саммите G20

Гамбург, Германия, , 08:56 — REGNUM На саммите G20 из соображений безопасности власти Германии лишили аккредитации 32 журналиста: они не смогли освещать ход событий 7—8 июля, пишет Sputnik Deutschland.

Об этом 10 июля заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт. Решение совместно приняли Ведомство печати и информации федерального правительства Германии и Федеральное управление уголовной полиции.

Девяти сотрудниками СМИ вообще запретили находиться на полях саммита. 23 журналиста добровольно не появлялись на мероприятиях G20.

В целом события G20 освещали около 4800 журналистов, в том числе представители неправительственных организаций.

Напомним, что на саммите присутствовало около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 20 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.