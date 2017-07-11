Кандидат в губернаторы Прикамья лишен статуса сторонника «Единой Россия»

Пермь, , 08:44 — REGNUM В Пермском крае выдвижение Олега Хараськина на выборы от партии «Великое Отечество» стало поводом для сбора регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». На заседании члены совета приняли решение о лишении Хараськина статуса сторонника «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в политобъединении.

Сам господин Олег Хараськин отметил, что считает решение совета сторонников «Единой России» формальностью. Процедура была неизбежной, решение тоже, сообщает издание «Коммерсантъ».

Однако, как подчеркнул Хараськин, на его отношение к «Единой Россией» решение о лишении статуса её сторонника никак не повлияло:

«Они по-прежнему остаются конструктивными, а со многими членами партии дружескими».

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», партия использует различные формы и методы налаживания конструктивного взаимодействия с гражданами Российской Федерации. Одним из средств такого взаимодействия стал институт сторонников партии. Добавим, что в начале марта 2017 года на заседании политсовета краевого отделения «Единой России» был избран состав регионального координационного совета сторонников партии Пермского края.

Напомним, 10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Процедуру выдвижения прошли семь кандидатов: врио главы региона Максим Решетников («Единая Россия»), Олег Хараськин («Великое Отечество»), Ирина Филатова (КПРФ), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Владимр Аликин («Справедливая Россия»), Константин Окунев («Города России»).

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