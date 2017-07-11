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США призвали Мьянму помочь в расследовании военных преступлений

Политика

Совет по правам человека при ООН обвиняет Нейпьидо в зверствах по отношению к мусульманам-рохинджа

Нейпьидо, 11 июля 2017, 08:46 — REGNUM  США призвали Мьянму позволить миссии ООН по установлению фактов расследовать обвинения в военных преступлениях в штате Ракхайн, сообщает 11 июля GeoTV.

Совет по правам человека при ООН открыл расследование в отношении правительства Мьянмы, которое де-факто возглавляет государственный советник Аун Сан Су Чжи.

Ранее, 30 июня официальный представитель Мьянмы заявил, что страна откажется от участия в расследовании под эгидой ООН.

Однако в дело вмешались Соединенные Штаты, призвавшие Мьянму позволить совету по правам человека выполнить свою работу.

«Важно, чтобы правительство Мьянмы позволило комиссии по установлению фактов выполнить свою работу», — подчеркнула посол США в ООН Никки Хейли.

Напомним, на территории Бирмы разгорелся вооруженный конфликт между правительственными войсками и жителями штата Ракхайн, в котором проживают преимущественно мусульмане-рохинджа. Большая часть населения Мьянмы исповедует буддизм.

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