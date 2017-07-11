Темер терпит первое поражение в начале слушаний в Конгрессе по его делу

Бразилиа, , 08:43 — REGNUM Президенту Бразилии Мишелу Темеру 10 июля нанесли первый удар в ходе слушаний парламентского комитета, который должен оценить серьезность обвинений в коррупции, выдвинутых против президента прокуратурой, сообщает El Periódico.

«На данный момент у нас есть достаточно доказательств, чтобы рекомендовать дальнейшее рассмотрение обвинений», — заявил Серхио Звейтер, следователь Комиссии по Конституции и правосудию Палаты депутатов.

Звейтер является членом партии Бразильского демократического движения (PMDB), которую возглавляет сам Темер, и считает, что «общество имеет право на истину», которая будет выяснится только в суде, в котором президент «получит широчайшее право на защиту».

«Я призываю обвинение сказать, сколько, где и как президент получил деньги», — между тем потребовал адвокат президента Антонио Клаудио Мариз и подчеркнул, что президент не видел и не держал в руках наличных средств, которые ему приписывают как взятку.

Адвокат предупредил об «опасности» для госуправления, которую повлечет за собой возможный судебный иск против президента, и добавил, что президент «не может быть обвинен простыми домыслами», поддерживаемыми «ложными показаниями» и «мошенничеством» руководителя и совладельца JBS Жоэзли Батисты.

Напомним, парламентская комиссия на этой неделе рассматривает дело об уголовных обвинениях против главы государства, что является первым случаем в истории Бразилии. Если обвинительный акт будет принят депутатами, то Темера отстранят от должности на время судебного процесса, но не более, чем на шесть месяцев.

Место президента страны может занять председатель Палаты депутатов Родриго Маия, который является союзником президента и его соратником по партии.

Генеральный прокурор Родриго Джанот основывает свои обвинения на показаниях руководителей группы компаний-мясопроизводителей JBS, которые, подписав соглашение о сотрудничестве с правосудием, утверждают, что подкупали Мишела Темера с 2010 года в обмен на его поддержку на высшем уровне. В материалах дела также фигурирует аудиозапись, где президент Темер, предположительно, соглашается подкупить чиновника под следствием.

Кроме того, обвинение утверждает, что Темер должен был получить от JBS 500 тыс. реалов ($152 тыс.) наличными через свое доверенное лицо, советника Родриго Роша Луреша.