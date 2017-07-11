Конгресс может запретить Трампу создание совместных проектов с РФ

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Представитель Демократической партии США Дон Бейер предложил запретить выделение средств на создание совместных с Россией проектов по кибербезопасности. Соответствующая поправка для проекта оборонного бюджета на 2018 год внесена на рассмотрение Палаты представителей конгресса, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Бейера.

В документе говорится, что поправка Бейера предполагает запрет для федерального правительства и администрации Дональда Трампа на реализацию каких-либо соглашений в сфере информационной безопасности, заключенных между президентом США и его российским коллегой Владимиром Путиным. При этом инициатива о формировании совместной группы по кибербезопасности названа «ужасной».

"Предложение Дональда Трампа сформировать «группу по кибербезопасности» с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность», — заявил конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Гамбурге договорились о создании двусторонней рабочей группы для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберугрозами.

Позже Трамп написал в своем микроблоге, что обсуждение возможной рабочей группы еще не говорит о том, что в действительности она будет создана. Более того, он отметил, что не верит в реализацию такой идеи.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Путин и Трамп говорили в Гамбурге о создании совместной группы, однако ничего конкретного друг другу не обещали. Будет ли в действительности создана подобная группа — покажет время, пояснил Песков.

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