Столтенберг: «Мы будем наблюдать за учениями «Запад-2017»

Киев, , 08:12 — REGNUM За российско-белорусскими военными учениями «Запад — 2017» будет наблюдать НАТО, заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Киеве, сообщает 10 июля «112 Украина».

Столтенберг призвал обеспечить военным учениям «предсказуемость» и «прозрачность» в соответствии с Венскими соглашениями, отметив при этом, что «все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы».

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Также генсек добавил, что НАТО «не видит непосредственной угрозы» со стороны России или Белоруссии для стран-членов Североатлантического альянса. Несмотря на это, альянс не оставит учения двух стран без своего внимания.

«Мы будем наблюдать за учениями «Запад», — сказал Столтенберг.

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Напомним, российско-белорусские военные учения «Запад — 2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года в два этапа на территории России и Белоруссии. В учениях примут участие, по различным оценкам, до 13 тыс. военнослужащих. На учения приглашены международные наблюдатели от НАТО и ОБСЕ.

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