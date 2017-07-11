Южная Корея: КНДР не обладает технологиями МБР

Сеул, , 08:11 — REGNUM Разведывательные службы Южной Кореи не верят в способность северокорейских ракет входить в плотные слои атмосферы, сообщает 11 июля Reuters.

Государственные СМИ Пхеньяна заявили, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный 4 июля, был полностью успешным, а боеголовка достигла плотных слоев атмосферы.

Тем не менее, с таким утверждением не согласны представители разведывательного сообщества Южной Кореи.

И Ван Янг, член парламентского комитета Южной Кореи, занимающегося вопросами разведки, подчеркнул, что запуск северокорейской ракеты не был успешным.

«Учитывая, что у Северной Кореи нет испытательных площадок [для проверки вхождения ракет в плотные слои], ведомство полагает, что КНДР еще не обладает подобной технологией», — отметил И Ван Янг.

По мнению южнокорейских разведчиков, ракета, запущенная 4 июля, была модифицированной версией ракеты KN-17, запущенной в мае 2017 года.

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