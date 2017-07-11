Путин выразил президенту Венесуэлы свое «восхищение»

Каракас, , 08:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин 11 июля выразил своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро «восхищение» в том, с каким «мужеством» он управляет страной для поддержания «стабильности и мира», сообщает Министерство иностранных дел Венесуэлы.

В заявлении МИД говорится, что Путин и Мадуро провели «длинный и приятный» телефонный разговор, в котором венесуэльский лидер выслушал от своего российского коллеги слова осуждения «политических усилий внутренних и внешних сил, которые не признают конституционного порядка Боливарианской Республики Венесуэла».

Согласно официальному тексту сообщения, Путин «признал смелость президента Мадуро и усилия для поддержания стабильности и мира в стране» и сообщил ему, что знает «точно об иностранных силах, которые организуются против Венесуэлы».

Президент России заключил, что «только венесуэльский народ может определить свою собственную судьбу».

В ходе диалога, который МИД Венесуэлы назвал «обычным телефонным разговором», который «свидетельствует о прекрасных отношениях между двумя правительствами», Путин также выразил удовлетворение в связи с прогрессом в двустороннем сотрудничестве в области сельского хозяйства, газа и нефти.

«Разговор коснулся различных вопросов двусторонних отношений с особым упором на сотрудничество в области безопасности и обороны, энергетики, сельского хозяйства, науки, техники и культуры», — говорится в пресс-релизе МИД Венесуэлы.

Напомним, Венесуэла является вторым по величине торговым партнером России в Латинской Америке, а венесуэльский министр экономики и финансов Рамон Лобо недавно посетил Москву, чтобы подготовить заседание межправительственной комиссии на высоком уровне Россия — Венесуэла, запланированной в российской столице на октябрь 2017 года.

В своей стране Николас Мадуро столкнулся с волной антиправительственных протестов, в результате которых за 100 дней погиб 91 человек, включая демонстрантов, сотрудников сил безопасности и случайных прохожих, еще сотни людей получили ранения.

Венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в установлении диктатуры в стране. Двадцать стран Организации американских государств (ОАГ) оказывают давление на правительство Венесуэлы, требуя соблюдение прав человека и других гражданских гарантий.