Экс-глава штаба демократов обвинил Трампа в «сговоре» с Россией

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Бывший глава предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что можно назвать «сговором» встречи людей из ближайшего окружения победившего на выборах Дональда Трампа с представителями России.

«Это всё больше начинает пахнуть как сговор», — сказал Подеста в интервью телекомпании MSNBC.

По его словам, в качестве примера таких действий можно привести встречу Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. На «сговор с Россией» указывают и другие факты, заявил Подеста.

Напомним, после президентских выборов в США, состоявшихся 7 ноября 2016 года, подконтрольные проигравшим демократам СМИ начали сообщать о якобы вмешательстве России в выборы. В частности, в «связях с Россией» обвиняют Трампа и его окружение.

Москва неоднократно опровергала такие обвинения, называя их «голословными». Тем не менее, эту тему продолжают активно развивать американские СМИ, ранее сообщившие, что спецпрокурор по «вмешательству России в президентские выборы» Роберт Мюллер уже отобрал 13 юристов для участия в расследовании «российского вмешательства».

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ США и американские политики продолжают утверждать, что Россия неким образом вмешалась в президентские выборы в США. До сих пор ни одного доказательства этого «вмешательства» никто представить не смог.