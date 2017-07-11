Глава МВД Германии сравнил демонстрантов в Гамбурге с неонацистами

Гамбург, Германия, , 07:55 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сравнил демонстрантов, устроивших массовые беспорядки на саммите G20 в Гамбурге, с неонацистами и исламистскими террористами, пишет 10 июля Die Zeit.

«Это были не демонстранты, это были экстремисты, устроившие полный хаос, — отмечает он в интервью изданию. — Они не имеют права руководствоваться какими-либо политическими мотивами».

Он подчеркивает, что «к таким действиям, как нападение на мирных жителей, грабежи и поджоги, способны только неонацисты или террористы» и призывает руководства стран ЕС совместно бороться с радикальными группировками и их приверженцами.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» проходил 7—8 июля и сопровождался столкновениями антиглобалистов с полицейскими, которые не были готовы к «столь масштабному сопротивлению».

Как сообщало ИА REGNUM, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках: они разбивали витрины магазинов, стекла машин, поджигали мусорные баки, в городе творился хаос.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала всем пострадавшим материальную компенсацию и признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.