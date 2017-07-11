Сын Трампа готов рассказать конгрессу США все о встрече с юристом из России

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Информацию, полученную в результате переговоров с российским юристом Натальей Весельницкой, готов предоставить сын американского президента Дональд Трамп-младший, написал он в Twitter.

Как отметил сын Трампа, то, что стало ему известно на переговорах с российским юристом, он готов сообщить Сенату американского конгресса. С соцсети он написал:

«Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — говорится в сообщении.

Напомним, газета New York Times опубликовала сообщение о том, что сын американского президента в 2016 году обсуждал с Весельницкой программу усыновления детей из России гражданами США. Переговоры проходили в Trump Tower (Нью-Йорк, США).

Трамп-младший также пригласил на эту встречу зятя американского президента Джареда Кушнера и экс-руководителя избирательного штаба будущего президента Пола Манафорта.

Издание сообщало, что российский юрист на встрече заявляла о наличии у нее компромата на бывшего госсекретаря США и оппонента Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

После этого в газете The Hill появилась публикация о том, что сенатор Сюзан Коллинз (штат Мэн, США) заявила о необходимости беседы сына Трампа с специальным комитетом по разведке американского Сената.

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