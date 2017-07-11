Правительство РФ ограничило госзакупки иностранной аппаратуры для ГЛОНАСС

Москва, , 07:40 — REGNUM Власти Российской Федерации дополнили перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются ограничения при государственных закупках. Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 11 июля, на сайте правительства.

«Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением, — говорится в сообщении. — Это обусловлено тем, что в РФ разработаны и освоены в серийном производстве микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам».

Отмечается, что данное решение направлено на снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров, повышение конкурентоспособности российской продукции, а также развитие рынка микроэлектронной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постановлением правительства РФ были утверждены критерии отнесения электронной компонентной базы для системы ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведённых в России аналогов.

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