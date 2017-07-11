Германия не должна принимать всех подряд — Die Zeit

Берлин, , 07:30 — REGNUM Свободная демократическая партия Германии (СДП) предлагает модернизировать миграционное законодательство, а именно разделить на законодательном уровне понятия мигрантов и беженцев, пишет 10 июля Die Zeit.

Об этом председатель СДП Кристиан Линднер заявил во время представления предвыборной программы своей партии. Он потребовал «в любой сфере, будь то интеграция, ориентироваться на национальные интересы Германии».

«Нам нужна новая иммиграционная стратегия, которая соответствовала бы законодательству, — отметил он. — Классические страны иммиграции, такие как США или Великобритания, потеряли свою привлекательность, поэтому на ЕС идет наплыв беженцев».

Однако, как считает Линднер, «Германия не должна принимать всех подряд: она должна быть солидарна с беженцами, которые бегут от войны, насилия и зла, но быть строга к мигрантам, которые без уважительной причины приезжают к нам за пособием».

Он призвал немецкое правительство закрепить оба понятия в правовой базе и пользоваться ей на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно около 200 тыс. беженцев пребывают в Германию.