Москва может зеркально ответить Вашингтону по вопросу дипсобственности

Москва, , 07:21 — REGNUM Арест на американскую дипломатическую собственность в России может наложить российское руководство в качестве ответной меры на решение США не возвращать российскую дипсобственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк (США), пишет 11 июля газета «Известия».

Также, по данным источника МИД РФ, рассматривается вариант высылки из России 30 американских дипломатов. Он утверждает, что на переговорах президентов России и США на саммите G20 в Гамбурге (Германия) этот вопрос решить не удалось.

Как отмечает источник, Вашингтон не предложил никакого плана, который мог бы способствовать решению проблемы с российской дипсобственностью, арестованной в США. В итоге Москва может ответить зеркально, хотя и не хотела бы этого.

Источник в МИД сообщил, что сейчас существует план провести в Санкт-Петербурге встречу заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя американского госсекретаря Томаса Шеннона.

«Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — сказал он.

Напомним, российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке были арестованы по инициативе 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, из страны выслали 35 российских дипломатов. Так американские власти наказали Россию, обвинив в хакерских атаках.

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