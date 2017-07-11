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В Турции выдали ордера на арест более 70 сотрудников университетов

Политика

Они обвиняются в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом

В Турции выдали ордера на арест более 70 сотрудников университетов
Thestival.gr
Турецкая полиция

Анкара, 11 июля 2017, 07:05 — REGNUM  В Турции выдали ордера на арест более 70 сотрудников университетов по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, пишет 10 июля Die Zeit со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

Среди них 64 сотрудника университета Медениет, в том числе 19 профессоров-медиков, и восемь сотрудников университета Богазичи.

Среди тех, кому грозит арест, находится «уважаемый» политолог Корай Калискан, который в прошлом работал советником лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, организатора 25-дневного «Марша справедливости», который завершился 9 июля.

Напомним, более 50 тыс. человек в Турции были арестованы и около 100 тыс. уволены с разных должностей после попытки военного переворота в июле 2016 года, в организации которого обвиняют проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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Политическая жизнь Турции