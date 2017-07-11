«Марш справедливости»: Эрдогану есть чего бояться — Die Zeit

Анкара, , 06:47 — REGNUM «Марш справедливости», который прошел в Турции, показал, что президенту Реджепу Тайипу Эрдогану есть чего бояться, пишет 10 июля Die Zeit. Об этом заявил ученый из Бременского университета, эксперт по внешней и внутренней политики Турции Рой Карадаг в интервью изданию.

Он подчеркнул, что оппозиция во главе с организатором марша и лидером Республиканской народной партии (РНП) Кемалем Кылычдароглу выступает не против правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), а против нынешнего правительства во главе с Эрдоганом.

В ноябре 2019 года в стране должны состояться президентские и парламентские выборы. Рой Карадаг считает, что «Эрдогану действительно есть, чего бояться, тем более, если оппозиция будет набирать обороты».

Он подчеркивает, что «сейчас многое зависит от того, как Кемаль Кылычдароглу будет мобилизовать вокруг себя оппозицию».

Напомним, в Стамбуле 9 июля завершился 25-дневный «Марш справедливости», который был организован оппозиционной РНП. Он был согласован с властями Турции. Участники акции прошли пешком в общей сложности 450 км от Анкары до Стамбула.

По словам Кемаля Кылычдароглу, это был «крупнейший протест против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», который продемонстрировал, что «оппозиция в стране жива и не готова отдать Эрдогану Турцию».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель РНП зачитал по итогам митинга список требований к правительству, включающий в себя 10 пунктов. Среди них: раскрытие «политической части сорванного госпереворота», возвращение парламента к власти, снятие чрезвычайного положения, обеспечение независимости судебных органов, освобождение из тюрьмы законодателей и журналистов, восстановление в стране парламентской демократии, прекращение нищеты и безработицы и ведение справедливой внешней политики.