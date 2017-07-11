Великобритания, США и Кувейт призвали к диалогу арабские страны

Доха, , 06:33 — REGNUM Великобритания, США и Кувейт призвали Катар и четыре арабские страны, разорвавшие с ним отношения, к диалогу для скорейшего урегулирования дипломатического кризиса в регионе, пишет 11 июля Die Zeit, ссылаясь на кувейтское информационное агентство Kuna.

Об этом говорится в трехстороннем заявлении по итогам официального визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона и британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла в Кувейт, от которого на встрече присутствовал министр иностранных дел Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах.

Лондон и Вашингтон высоко оценили посредничество Кувейта в конфликте и заявили о полной поддержке эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха во всех его действиях, нацеленных на разрешение кризиса.

Напомним, Саудовская Аравия и ее союзники Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Дохой 5 июня, обвинив страну в оказании помощи террористам.

Чтобы разрешить дипломатический кризис, они выдвинули Катару ряд жестких требований, на выполнение которых отводилось десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, одними из ключевых требований являлись разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие международной телекомпании «Аль-Джазира», а также прекращение военного сотрудничества с членом НАТО Турцией.

Но, как заявили представители катарских властей, Доха выполнять данные требования не будет, так как «это — нарушение суверенитета страны».