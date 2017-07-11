Ведомство канцлера ФРГ: Отставки мэра Гамбурга из-за хаоса на G20 не будет

Гамбург, Германия, , 06:22 — REGNUM Глава ведомства канцлера ФРГ Петер Альтмайер отклонил требования своих однопартийцев из фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Гамбурге об отставке мэра Олафа Шольца в связи с беспорядком в городе после G20, пишет 10 июля Der Spiegel.

Альтмайер пояснил, что не видит никаких причин для отставки мэра Гамбурга и подчеркнул, что «отставки мэра Гамбурга из-за хаоса на G20 не будет, за это ответственность несет не только он, но и канцлер Ангела Меркель».

«Лично для меня это противостояние не политическое, а противостояние с демонстрантами, устроившими разруху в городе, — отметил он в интервью изданию. — В конце концов, это могло произойти в любом городе».

Как сообщало ИА REGNUM, после массовых беспорядков в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», который прошел 7—8 июля, председатель фракции ХДС в Гамбурге Андре Трепол обратился с критикой в адрес Шольца, назвав «разруху» города после G20 «крупнейшим политическим просчетом одного гамбургского мэра».

Председатель фракции Свободной демократической партии (СДП) в Гамбурге Катя Зюдинг также отметила, что «концепция безопасности на саммите была недостаточно продумана».

Сам Шольц, который занимает пост мэра города с 2011 года, отверг критику в свой адрес и подчеркнул, что «не собирается уходить в отставку».

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